جمال ابنة محمد حداقي يسحر الجمهور.. من زوجته الأولى

شارك الفنان السوري محمد حداقي عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة تجمعه بابنته الوحيدة سما بمناسبة عيد ميلادها وأرفق الصورة بتعليق: "كل سنة وانتي ساساتي الأحلى وابنتي اميرتي ، زمني الحقيقي هو ماعشته واعيشه معك وبجانبك وكل سنة وكل يوم السعادة دربك ".

الجمهور يتغزل بابنة محمد حداقي

وظهرت سما إلى جانب والدها في الصورة مرتدية توب باللون الأخضر، مع بنطلون جينز ممزق ناحية الركب، ولفتت الأنظار إليها بجمالها، حيث تغزل الجمهور بها بشكل واسع.

وسما هي الابنة الوحيدة للفنان السوري من زوجته الأولى السيدة أسیمة يوسف، وكان حداقي قد انفصل عن والدة ابنته وتزوج من سیدرا الأتاسي التي انفصل عنها قبل مدة.

زوجة محمد حداقي الأولى اسيمة يوسف

هي فنانة سورية من مواليد عام 1966، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية السورية، كما عملت لفترة في دبلجة أفلام الكرتون، وشاركت في العديد من المسرحيات من بينها اغنية القمر، نور العيون.

زوجة محمد حداقي الثانية سيدرا الأتاسي

هي إعلامية من أصل لبناني مواليد عام 1987، تزوجت من الفنان السوري عام 2015، واعلنا انفصالهما في عام 2019.

وعلى الصعيد الفني شارك الفنان السوري في الموسم الرمضاني الماضي في الموسم الثالث من مسلسل البيئة الشامي حارة القبة، وفي الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم، كما يترقب عرض دوار شمالي الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2013، ومسلسل كسر عضم الموسم الثاني.