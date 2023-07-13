طفلة مسلسل "أمي" تنتقم من سخرية إبراهيم تاتلسس على وزنها

لم يمر تنمر النجم التركي إبراهيم تاتلسس على وزن الممثلة الطفلة بيرين جوكيلديز مرور الكرام، إذ قررت الأخيرة الرد عليه بأسلوب أكثر لباقة يناسب عمره الكبير.

بيرين جوكيلديز ترد على سخرية إبراهيم تاتلسس

وتوجهت بيرين، نجمة مسلسل "أمي"، عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" وشاركت صورة قديمة من الطفولة تجمعها بتاتلسس، إذ تظهر جالسة على حضنه في مطعم للكباب، وعلَّقت: "مطعم الكباب المذكور أعلاه"، لتشير إلى أن لقاءها بتاتلسس يعود لسنوات بعيدة حينما كانت لا تزال طفلة، ليس كما زعم أن لقاءهما كان حديثًا.

كما أشارت بيرين لحساب تاتلسس وأرفقته بإيموجي على شكل قلب؛ وكأنها توَّد أن تظهر بشكل لبق.

سخرية إبراهيم تاتلسس من بيرين جوكيلديز

وكان إبراهيم قد طالب بيرين بإنقاص وزنها بعد مقابلته إياها في أحد مطاعم الكباب، إذ كتب بأسلوب تهكمي وساخر إنه يتوجب عليها إنقاص وزنها من 5 إلى 6 كيلو غرامات؛ من أجل أن تصبح وجنتيها أكثر نحالة.

وأوضح أنه رأها تتناول الكباب في أحد مطاعم مدينة أضنة، متمنيًا أن لا يستمر حبها لهذه الوجبة، قائلًا: "رايتها تتناول الكباب في مطعم في اضنا و اتمنى حبها للكباب ان لا يستمر ، سأكون سعيداً لو انك تنصتين الى كلام اخاك الكبير".

