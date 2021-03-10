جمال سليمان يدافع عن متحرش في رمضان المقبل!

أطلقت الصفحة الرسمية للمخرج رؤوف عبد العزيز، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد (الطاووس) استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وتصدر النجم جمال سليمان الذي سيظهر في العمل بدور محامي يدافع عن قضية تحرش وستكون هي محور أحداث العمل. البوستر الرسمي للعمل رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة الشابة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها جمال سليمان بطولة الجزء الثاني من مسلسل (الحرملك)، والجزء الثاني من مسلسل (أفراح إبليس)، كما شارك في رمضان 2019 بمسلسل (زي الشمس).