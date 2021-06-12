جمانة مراد ترد على الانتقادات التي تناولت ظهورها بعد وفاة ابنتها

ردت الفنانة جمانة مراد على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها في صور ترتدي ملابس ملونه وتضحك مع الفنانة سوزان نجم الدين، بعد مرور أشهر قليلة على وفاة ابنتها.

وقالت جمانة في لقاء مع et بالعربي، إن هناك أشخاص يفهمون جيدا موقفها وأن الحزن ليس في الملابس.

وقالت: ( الحزن مش في الثياب والحياة لابد أن تستمر وأنا أم لولدين وزوجي ولدي مسئوليات ولابد أن أكون قوية حتى استطيع أن أكمل حياتي)، حسب موقع في الفن.

فيما قالت سوزان نجم الدين أنها عندما تواصلت مع جمانة بعد الانتقادات وجدتها تبكي فطلبت منها التوقف عن البكاء لأنها ليس عليها قراءة هذه التعليقات ولا أن تضايقها.

ورحلت ابنة الفنانة جمانة مراد في مارس/آذار الماضي، وأعلنت الفنانة السورية الخبر بنفسها ونشرت صورة للصغيرة وكتبت: (الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد إنتي بمكان أحسن بكتير.. يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وإنتي طير من طيور الجنة يا أمي).