جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء الأميرات الساحرة

البوابة-احتفلت المطربة المغربية جنات، بعيد ميلاد ابنتها (جنات) وسط أجواء طفولية مبهجة طغت عليها قصص الاميرات .
هذا و شاركت جنات جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى (إنستغرام)، مقطع فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها (جنات)، غنت فيه الفنانة لابنتها.
و قالت جنات في الأغنية: (عليها حضور زي الملكات جنات دي في حته لوحديها وأن قولتوا أن أنا بنحاز ليها ف دا رأيي ورأي الناس فيها وأكيد مفيهوش أي مجاملات).
من جهة اخرى، تستعد جنات لطرح أغنية خاصة بها عبر قناة اليوتيوب الخاصة بها تحت عنوان (وكأنك سكر)يوم ٢١ مايو/أيار الجاري.
وكانت النجمة
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