  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء الأميرات الساحرة

جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء الأميرات الساحرة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 أيّار / مايو 2023 - 04:07
جنات
جنات

البوابة-احتفلت المطربة المغربية جنات، بعيد ميلاد ابنتها (جنات) وسط أجواء طفولية مبهجة طغت عليها قصص الاميرات .

اقرأ ايضاًجنات تطرح أغنيتها الجديدة (التفاح والفراولة)جنات تطرح أغنيتها الجديدة (التفاح والفراولة)

جنات

هذا و شاركت جنات جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى (إنستغرام)، مقطع فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها (جنات)، غنت فيه الفنانة لابنتها.

جنات

و قالت جنات في الأغنية: (عليها حضور زي الملكات جنات دي في حته لوحديها وأن قولتوا أن أنا بنحاز ليها ف دا رأيي ورأي الناس فيها وأكيد مفيهوش أي مجاملات).

جنات

من جهة اخرى، تستعد جنات لطرح أغنية خاصة بها عبر قناة اليوتيوب الخاصة بها تحت عنوان (وكأنك سكر)يوم ٢١ مايو/أيار الجاري.


وكانت النجمة

كلمات دالة:جنات

مواضيع ممكن أن تعجبك

خبر عاجل
On

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...