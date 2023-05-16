جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء الأميرات الساحرة

البوابة-احتفلت المطربة المغربية جنات، بعيد ميلاد ابنتها (جنات) وسط أجواء طفولية مبهجة طغت عليها قصص الاميرات .

هذا و شاركت جنات جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى (إنستغرام)، مقطع فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها (جنات)، غنت فيه الفنانة لابنتها.

و قالت جنات في الأغنية: (عليها حضور زي الملكات جنات دي في حته لوحديها وأن قولتوا أن أنا بنحاز ليها ف دا رأيي ورأي الناس فيها وأكيد مفيهوش أي مجاملات).

من جهة اخرى، تستعد جنات لطرح أغنية خاصة بها عبر قناة اليوتيوب الخاصة بها تحت عنوان (وكأنك سكر)يوم ٢١ مايو/أيار الجاري.





وكانت النجمة