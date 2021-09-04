جنات في جلسة تصوير ملائكية برفقة ابنتها

خضعت الفنانة المغربية جنات لجلسة تصوير جديدة بصحبة إبنتها وهما يرتديات فساتين بيضاء اللون.

جنات كانت قد رزقت بطفلتها الثانية والتى أطلقت عليها اسم (جوليا) العام الماضي، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى (جنات) عام 2019 من زوجها محمد عثمان نعمان.

وكانت الفنانة جنات، قد أحيت حفلا غنائيا بمهرجان محكى القلعة، وقدمت النجمة المغربية نخبة من أعمالها الخاصة منها الطفلة البريئة ،اللي بيني وبينك، على فكرة ، ضمني بعيونك،اسمع كلامي، حب امتلاك، خيط ضعيف، أكتر من سنة. و قد ظهرت جنات على المسرح برفقة ابنتها (جيني) و قامت بتحية الجمهور.

وفي سياق آخر كشفت الفنانة المغربية جنات، حقيقة مشاركتها في أعمال سينمائية، كما نشر عنها في الفترات الماضية، مؤكدة أنها لا تعرف شيئًا عنها وتفاجئت بها خلال تواجدها في منزلها.

وقالت جنات: (أنتظر فرصة مناسبة للمشاركة في عمل سينمائي.. ولم أكن أتوقع نجاحي في مصر).