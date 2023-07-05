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جنا عمرو دياب تتعرض للهجوم.. حبيبها يستلقي في أحضانها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 09:41
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

عاودت الشابة جنا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، على إثارة غيظ متابعيها ومحبي والدها بمشاركة صور ومقطع فيديو يجمعها بحبيبها.

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جنا عمرو دياب مع حبيبها

توجَّهت جنا دياب عبر حسابها في "إنستغرام" ونسرت سلسلة صور وفيديوهات لها مع حبيبها، في إحداها ظهر الأخير مستلقيًا في أحضان حبيبته داخل إحدى الحدائق العامة.

كما ظهر الثنائي رفقة صديقتهما يرقصان بطريقة غريبة على أنغام الموسيقى، ففي إحدى اللقطات رفع الشاب بلوزته البياض كاشفًا عن صدره العاري، فيما رقصت جنا بحماس مرتديةً كروب توب أبيض نسَّقته ببنطال باللون الزيتي، فيما اعتمرت قبعة بيسبول بيضاء.

ويبدو أن جنا كانت تدرك أن منشورها سيلقى موجة من الانتقادات والهجوم، إذ أرفقته بتعليق مستفز كتبت فيه: "حان وقت الكراهية".

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ردود أفعال المتابعين

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من استعراضها لحياتها الشخصية التي لا تخلو من الجرأة، فكتبت إحداهن: "يععع لاعلاقة بالتربية علي فكرة في ناس كثير ربت ولادها في دول اجنبية وطلعو ناس محترمين ومتربيين ومتدينين كمان يعني التصرفات دي كانت هتعملها حتي لو كانت عايشا في مصر لاحول ولاقوة الابالله العلي".

فيما دافعت إحداهن عنها، معلقة: "اقفلي الكومنتات يا حبيبتي، عشان الناس المريضة مش هتسيبك ف حالك، وانجوي بحياتك واعملي اللي تحبيه، محدش هيتحاسب عن حد ربنا يهدينا جميعًا ويرزقنا حسن الختام، وربنا يهدي الناس وكل واحد يخليه ف حاله".
 

كلمات دالة:جنا ديابجنا عمرو ديابعمرو دياب

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