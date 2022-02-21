جنى المقداد تحتفل بارتدائها الحجاب.. ورسالة مؤثرة من والدها

أعلنت نجمة طيور الجنة، جنى مقداد، عن خبر ارتدائها الحجاب في حفل عائلي لطيف أقامته لها عائلتها احتفالًا باختيارها.

شاركت جنى مقداد متابعيها الذين يصل عددهم 1.3 مليون متابع عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها بالحجاب الذي زيَّن رأسها، وعلَّقت: "الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء".

وتظهر جنى في الصورة مُرتديةً حجاب أبيض وقميص طويل أبيض مُزيَّن بحزام بني، ونسَّقته ببنطال أسود عريض.

حفل حجاب جنى

وشارك شقيقي جنى، المعتصم بالله والمقداد، فيديو لحفل حجاب جنى عبر قناتهما الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وعرضا تجهيزات الحفل المنزل ولمحات عن الديكورات الوردية.

ويظهر في الفيديو ممر المنزل مُزيَّن بباقات الورود مع لافتات كتب عليها "أميرة بحجاب"، بالإضافة إلى البالونات الوردية والبيضاء والأرجوانية، وصورة كبيرة لها بالحجاب، بالإضافة إلى طاولة الطعام المزيَّنة بالأطباق والمقبلات الشهية.

وكان من بين الهدايا التي أهداها المقداد لابنته حقيبة سفر وتذكرة طيران، بالإضافة إلى باقات ورود وهدايا أخرى لم يكشفوا عنها.

وتضمن الفيديو رسالة مؤثرة من المقداد إلى ابنته يتحدث فيها عن مراحل عمرها وصفاتها الحميدة ومشاعره تجاهها.

وحصد الفيديو منذ نشره على ما يقارب الـ3 ملايين مشاهدة وآلاف التعليقات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يباركون لـ جنى

وبارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجنى، وعلَّقت إحداهن: "كنتي جميله وزدتي جمال على جمالك يا حبيبة قلوب الكل مُبارك لك يا اجمل جنى".

وأضاف آخر: "أميرة ياجنى .. تبارك الرحمن على احلى الصبايا".

وكتبت إحداهن: "ألف مبروك الحجاب جنى زدتي جمال فوق جمالك ، المقطع من اجملل الفديوهات كمية مشاعرر دمعت عيوني اتقشعرتتت من جمالل الاسلوب العائلي والكلام اللي كتبه العم مقداد النابع من القلب، حفظ الله عائلتكمم واجمعكم بجنة الفردوس الاعلى من غير حساب ولا سابق عذاب".