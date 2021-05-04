جنى مقداد تتلقى سيارة أحلامها الفاخرة بمناسبة عيد ميلادها الـ 13!

ما يزال محبين عائلة طيور الجنة بتزايد مستمر بعد إستمرار الفيديوهات التي يقدمونها عبر قناتهم في يوتيوب والتي يتابعها الملايين.

أحد أفراد عائلة طيور الجنة هي جنى مقداد والتي هي الإبنة الوحيدة في العائلة المكونة من 5 أولاد، ولأنها الفتاة الوحيدة قرر شقيقها المعتصم بالله الاحتفال بها عن طريق إهدائها سيارتها المفضلة والتي هي "كورفيت" الرياضية والتي تعتبر من أفخم أنواع السيارات.

شقيق جني حَضر المفاجأة واستأجر سيارتها المفضلة وانتظر أمام مدخل بيتهم ليشاهد رد فعل شقيقته التي اتجهت نحو شقيقها مباشرةً وعانقته فرحاً ومن ثم أخذت جولة في السيارة برفقة شقيقها.

ضمن الجولة توجه المعتصم برفقة جنى إلى المستشفى لزيارة والدهم الذي يرقد في المستشفى منذ عدة أيام، وبالفعل تمكنوا من رؤية والدهم من خلف الزجاج العازل لتنهار بالبكاء خوفاً على والدها. من بعد مشوار المستشفى اتجه الشقيقان برفقة جنى إلى المول لشراء هدايا عيد الميلاد المتنوعة لها ما بين الملابس الرياضية ومستحضرات الفتيات ومن بعدها إلى المنزل لمتابعة الاحتفال بعيد الميلاد.

مرض خالد مقداد والد جنى مقداد

بالحديث عن عائلة طيور الجنة، فقد نشر الحساب الرسمي لعصومي ووليد عبر يوتيوب فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان "أول يوم في رمضان بدون بابا"، ولم يظهر خالد مقداد في الفيديو سوا بمقطع واحد وهو طريح الفراش ويبدو عليه التعب.

وبالعودة إلى أول فيديوهات العائلة خلال أيام رمضان فقد طلبت العائلة من الجمهور الدعاء لوالدهم وأوضحت أنه من المقرر أن ينتقل "خالد" من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية وبعدها بعدة أيام يتم تخريجه من المستشفى. أما الإبن الأكبر وليد وقتها فقد شارك صُورة له برفقة والده وارفقها بتعليق "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي والدي يا الله يا كريم".

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