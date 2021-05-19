جورج وسوف يحيي حفلا في السعودية في هذا الموعد...

يستعد الفنان السوري، جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي افتراضي في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تقنية (البث الرقمي المباشر)، بتنظيم من شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.

وكشفت الشركة، عبر حسابها على موقع (تويتر)، عن موعد الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 20 آيار/مايو الجاري، قائلة : (‏برعاية الهيئة العامة للترفيه ‎#مكملين_معاكم).

وأطلقت الشركة وسم (#مكملين_معاكم)، من أجل الإعلان والترويج للحفلات الغنائية المقبلة، فيما سيتم بث الحفل عبر تطبيق (شاهد vip)، المنصة الرقمية المدفوعة لبث المحتوى الترفيهي المرئي عبر الإنترنت.

وطرح المطرب السوري جورج وسوف أحدث أغانيه (صاحي الليل)،قبل عدة اشهر،الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، والفيديو كليب من إخراج ردولف جبر.