جوري بكر تطلق صفة (الشحاتين) على هؤلاء...

البوابة-وجهت الفنانة جوري بكر رسالة الي من يرسلوا لها على تطبيق (انستغرام) ويطلبوا منها اموال او شراء شيئا لهم.

وقالت جوري بكر وهي غاضبة عبر خاصية الـ(ستوري) عبر حسابها على تطبيق (انستغرام):(الشحاتة وصلت لانستجرام، حد محتاج 3000 جنيه وهو شايل تليفون بـ 25 الف، والتاني عايز تلاجة انا مشتريتهاش ايه الاستفزاز والجرأة اللي عندكم دي).

كما و كشفت الفنانة الشابة عن سبب إغلاقها لخاصية التعليقات لمتابعيها، مبررة :(أولًا عشان الأسئلة الكثيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين، لأن بجد الموضوع مخيف مش كل الناس اللي حوالينا محترمين، مش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده مريضة وتعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحترامًا لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني).