جوكر الدراما "ديمة قندلفت" تتصدر اليوتيوب!

حلت الممثلة السورية الجميلة "ديمة قندلفت" ضيفة على الحلقة الأخيره من برنامج "أكلناها" من تقديم الفنان السوري "باسم ياخور"، افتتحت الحلقة برقصة مشتركة بين ديما وباسم على انغام أغنية "سهران معاك" للفنان أحمد الشريف.

جوكر الدراما، كما أطلق عليها باسم ياخور أجابت عن معظم الأسئلة في الحلقة، وكان من أهمها عندما سؤلت إذا خيرها زوجها بين حياة العائلة وبين مهنتها ماذا سيكون ردها؟

لتجيب أنه من غير الممكن أن يخيرها زوجها، لكن لو افترضنا حصول ذلك سأختار حياتي الفنية، أما فيما يتعلق بسؤال ، بماذا سلافه فواخرجي أفضا منك؟ أجابت ديمة بثقة من ناحية الجمال سلافة تتفوق.

وتحدثت الفنانة عن طباعها خلال العمل قائلة: "أنا ملتزمة وكتير دقيقة والتفاصيل الصغيرة تزعجني وتجعلني أنفعل".

خلال الحلقة، رقصت الممثلة "سالسا" على انغام أغنية "Shape of you" لتبهر الجميع بأدائها ويتصدر الفيديو الراقص مواقع التواصل الاجتماعي وسط إعجاب وردود أفعال إيجابية من الجمهور، أما الحلقة فقد حققت أكثر من 1.5 مشاهدة وما تزال تتصدر اليويتوب بالمرتبة 13 من الفيديوهات الأكثر مشاهدة.

يذكر أن الممثلة السورية تستعد لتصوير دورها في مسلسل "الهيبة" إلى جانب الممثل السوري "تيم حسن"، وكانت قد اعلنت منذ مده أنها لا تخاف المقارنة بينها وبين البطلات السابقات للمسلسل.

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