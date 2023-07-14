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جومانا مراد تثير إعجاب جمهورها بإطلالة صيفية جريئة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 14 تمّوز / يوليو 2023 - 02:28
جومانا مراد
جومانا مراد

البوابة-شاركت الفنانة السورية جومانا مراد جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ظهرت فيها  بإطلالة جريئة مرتدية قمبصا باللون الأصفر و (شورت) ابيض اللون كشف عن رشاقتها ، و قد حازت على إعجاب متابعيها.

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جومانا مراد

 و فنيا، انتهت جومانا مراد، من تصوير مشاهدها في فيلم (ع الزيرو) الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه قريبا في دور العرض.

يذكر أن فيلم (ع الزيرو) بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد، و إخراج ماندو العدل.

جومانا مراد

 

 

كلمات دالة:جومانا مراد

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