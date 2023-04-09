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إشادة واسعة بنجومية جومانا مراد في (عملة نادرة)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 12:53
جومانا مراد
جومانا مراد

البوابة-حظيت النجمة السورية جومانا مراد، بإشادة الجمهور عن في مسلسل (عملة نادرة) والشخصية التى تجسدها ، وخصوصا مشهد وفاة زوجها في الحلقة السادسة عشر من المسلسل، والذي جعلها تحتل المركز الأول في تريند (تويتر) .

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وتصدر هاشتاج (جومانا مراد) تريند (تويتر)، وغرد عليه المدونون، ومن التعليقات: (إية الجمال والعظمة والتعبير والمشاعر في مشهد الوفاة ده ياجومانا، تتألق وتبدع في شخصية دميانا نضج فني رهيب، مشهد مؤثر حقيقي وخلي الواحد اتنكد عليه، ده مش تمثيل لا ده حاجة فوق العظمة).

مسلسل (عملة نادرة) تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل ، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، و آخرون.

كلمات دالة:جومانا مراد

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