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جومانا مراد تفيض جاذبية بإطلالة فرعونية جريئة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 23 أيّار / مايو 2023 - 03:03
جومانا مراد
جومانا مراد

البوابة-نشرت الفنانة السورية چومانا مراد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام)، ظهرت فيها بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا مكشوف الصدر والبطن ومعتمدة على الاكسسوارات الفرعونية.

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جومانا مراد

من جهة أخرى، سافرت الفنانة جومانا مراد إلى السعودية لحضور حفل افتتاح فيلمها الجديد (يوم 13) وذلك بصحبة باقي أبطال العمل مع أحمد داود وشريف منير.

الفيلم الذي يعرض حاليا فى دور العرض المصرية ويحقق إيرادات عالية، من بطولة النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، وفيدرا، و من تأليف و إخراج وائل عبد الله.

جومانا مراد

كلمات دالة:جومانا مراد

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