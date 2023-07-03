جون ليجند وكريسي تيغان يرحّبان بطفلهما الرابع بعد 5 أشهر من ولادة طفلتهما

رحّبت عارضة الأزياء الشهيرة "كريسي تيغان" وزوجها المغني النجم "جون ليجند" بطفلهما الرابع بعد مرور ما يقارب الـ خمسة أشهر فقط من ولادة طفلتهما الرابعة التي كانا قد اختارا لها اسم إستي.

كريسي تيغان وجون ليجند يرحّبان بطفلهما الرابع



وفي التفاصيل شاركت كريسي تيغان قصتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكّدت بانها لطالما أرادت أن تنجب أربعة أطفال ومن المعروف أن كريسي كانت قد أنجبت اول طفلين من خلال التلقيح الصناعي بسبب معاناتها مع الحمل.



وخلال التجربة الثالثة خسرت طفلها حيث عاشت حالة من اليأس والحزن خلال تلك الفترة ولجأت للعلاج النفسي وقررت العثور على أم بديلة من اجل انجاب طفلها الثالث.



وخلال فترة بحثها عن ام بديلة قررت كريسي إعادة تجربة التلقيح الصناعي الذي نجح هذه المرة وأنجبت ابنتها استري لكن هذا الحمل لم يمنعها من الحصول على طفل من ام بديلة، وقررت كريسي إتمام العملية وحملت الأم البديلة بعد خمسة أشهر من اعلان كريسي حملها بطفلتها استري وأنجبتها في الوقت الحالي، لتحقق عارضة الأزياء وزوجها حلمهما بـ أربعة أبناء.



ونشرت كريسي صور أطفالها الأربع حيث أن الطفل الرابع يحمل اسم "رين ألكسندر ستيفنس" وهو يحمل اسم والدته التي أنجبته تكريماً لمعاناتها.