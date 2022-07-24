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من الأهرامات حتى الأسكندرية.. جون ليجند وزوجته يستمتعان بأجواء مصر قبل حفله الكبير

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 24 تمّوز / يوليو 2022 - 07:13
جون ليجند وكريسي تيجان
جون ليجند وكريسي تيجان

حضر النجم والمغني العالمي "جون ليجند" إلى الجمهورية العربية المصرية خلال هذا الأسبوع وذلك لإحياء حفل كبير في منطقة الساحل الشمالي، حيث يتوقّع حضور عدد كبير من جمهور النجم العالمي هناك

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ويبدو واضحاً بأن جون ليجند يحاول الاستمتاع بالأجواء في مصر قبل بدء حفلته في الساحل الشمالي، حيث زار العديد من المناطق السياحية ومن أبرزها الاهرامات.

جون ليجند

جون ليجند في الأهرامات

شارك النجم العالمي مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو يستمتع بإجازته في مصر برفقة عائلته قبل أن يبدأ حفلته الغنائية.

ونشر جون مجموعة من الصور له خلال زيارته لمنطقة الجيزة والتي يتواجد فيها الأهرامات المصرية، حيث ظهر في الصور بلقطات عفوية ومميزة رفقة عائلته وهم يستمتعون بركوب الخيل وزيارة الأماكن الأثرية في الأهرامات وكان من ضمنها تمثال أبو الهول الشهير

وعلّق جون ليجند على الصور  التي نشرها بقوله: "ذهبنا لرؤية الأهرامات المهيبة اليوم، إنها جميلة جداً"، ولاقى منشوره تفاعل كبير من قبل الجمهور وخاصة الجمهور العربي.

جون لجند مع عائلته على سفح الأهرامات

كريسي تيغان في الإسكندرية

وشاركت أيضا عارضة الأزياء الشهيرة وزوجة النجم العالمي كريسي تيغن  مجموعة من الصور لها وهي تستمتع بأشعة الشمس في منطقة الإسكندرية الساحلية.

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وكشفت بهذه الصور عن الرحلة السياحية الكبيرة التي قامت بها مع عائلتها، والتي لم تقتصر على العاصمة المصرية القاهرة 

وعبّرت عن جمال الشواطئ المصرية في تعليق لها على الصور، حيث قالت: "لم يكن لديّ أي فكرة أبداً عن جمال الشواطئ المصرية، هي أجمل ما رأت عيني".

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