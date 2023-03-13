جيمي كيميل يوجّه رسالة مبطنّة الى ويل سميث في حفل الأوسكار 2023

أقيم حفل توزيع الجوائز الأوسكار في هوليوود بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، خاصّة المرشّحون لنيل تلك الجائزة بأعمالهم الدرامية والسينمائية.

وقدّم الحفل الشهير في دورته الـ 95 في مدنية هوليوود مقدّم البرامج الشهير "جيمي كيميل" والذي استذكر حادثة صفع ويل سميث لمقدم الحفل الماضي النجم كريس روك.

جيمي كيميل يوجّه صفعة كلامية الى ويل سميث

ووجّه مقدّم البرامج الشهير رسالة مبطنّة في بداية تقديمه الحفل والتي أشار فيها الى النجم الهوليودي ويل سميث وما فعله خلال العام الماضي في حفل الاوسكار.

وقال جيمي كيميل في بداية خطابه: "اذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً من اعمال العنف تجاه أي شخص فستحصل على جائزة الاوسكار كأفضل ممثل وسيسمح لك بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة".

وكانت هذه المرة الثالثة التي يقدّم فيها المقدّم كيميل حفل جوائز الأوسكار حيث قام بتقديم الحفل خلال عامي 2017 و 2018 على التوالي.

جيمي كيميل يردّ على صفعة ويل سميث لـ كريس روك

وخلال وقت سابق حلّ المقدّم جيمي كيميل كضيف في مقابلة مع هوليوود ريبورتر، وردّ جيمي على سؤال كيف سيتصرف اذا كان في موقف بدلاً من كريس روك.

وقال كيميل حول الموضوع: "اذا جاء شخص وصفعني فأنا في مكان مرتفع وسيكون من السهل التغلّب على أي أحد، ولكن أتمنى أن لا يوجد أي مشاكل خلال هذا العام".