رسمياً.. جيمي كيميل سيقدّم حفل الأوسكار لعام 2023

أعلن حساب The Academy عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بان حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 بدورته الـ 95 سيقام في شهر مارس المقبل.

وكشف الحساب للمتابعين بانه يمكنهم مشاهدة الحفل وذلك عبر قناة ABC وذلك يوم الأحد الموافق 12 مارس من العام المقبل 2023.

الإعلان عن مقدّم حفل الأوسكار لعام 2023

وفي خطوة مفاجئة أعلن الحساب الرسمي الخاص بأكاديمية الأوسكار بان المقدّم الرسمي لحفل الأوسكار لعام 2023 من المفترض ان يكون مقدم البرامج الشهير "جيمي كيميل".



ويُشار إلى ان هذه المرة الثالثة للمقدر الشهير جيمي كيميل في تقديم حفلات جوائز الأوسكار، حيث قام بتقديم الحفل في وقت سابق خلال عامي 2017 و 2018، كما قدّم جيمي عدد من حفلات جوائز الايمي في الأعوام 2012 و2016 و 2020 ايضاً.

والجدير بالذكر أن النجم كريس روك كان قد كشف في وقت سابق عن تلقيه دعوة من إدارة الأكاديمية من أجل تقديم حفل الأوسكار لعام 2023، للمرة الثانية على التوالي، إلا انه رفض العرض، لا سيما بعد حادثة الصفع الشهيرة.

وكان كريس روك قد تلقى صفعة في حفل الأوسكار 2022 من قبل النجم ويل سميث، على المسرح مباشرة، بسبب تعليق أثار غضب ويل عن زوجته جادا.