جينيفر أنيستون شبه عارية وتتحدّث عن مشكلتها مع الإنجاب لأول مرة

تصدّرت النجمة الهوليوودية الشهيرة جينيفر أنيستون مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان ظهرت على غلاف مجلة Allure بإطلالة شبه عارية، أثارت ضجة كبيرة.

جينيفر أنيستون نجمة غلاف مجلة Allure

ظهرت النجمة الهوليوودية البالغة من العمر 53 عاماً على غلاف مجلة Allure الخاصة بشهر ديسمبر بإطلالة شبه عارية، وارتدت جينيفر حمّالة صدر دائرية صغيرة جداً من العلامة التجارية "شانيل" غطت جزء من صدرها العاري.

كما التقطت جينيفر الصور وهي تستعرض جسدها الرشيق وعضلات بطنها، مع كتابة جملة: "ليس لديّ شيء اخفيه" إلى جانبها كتعليق منها.

جينيفر انيستون تتحدث عن مشكلتها مع الإنجاب والعقم

كشفت النجمة الهوليوودية "جينيفر أنيستون" بأنها حاولت كثيراً من أجل إنجاب طفل سواء من خلال اجراء عمليات التخصيب أم عن طريق العلاج الطبيعي إلا ان جميع المحاولات باءت بالفشل.

كما تحدّثت النجمة الهوليوودية حول الشائعات التي انتشرت سابقًا أن سبب انفصالها عن ازواجها مشاكلها مع الإنجاب، فقالت جينيفر: "هذه مجرد شائعات واكاذيب.. لكنّي نادمة لأنني لم أقم بتجميد بويضاتي".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها جينيفر أنيستون حول مشاكلها مع الإنجاب كما أكّدت بأنها ترغب في اصدار كتاب حول رحلتها مع العلاج لأنها تشعر بانه ليس لديها ما تخفيه.

ماثيو بيري يكشف عن إعجابه بـ جنيفير أنيستون خلال تصوير Friends:

كشف النجم العالمي ماثيو بيري الذي اشتهر من خلال شخصية تشاندلر بينغ في مسلسل Friends أنه شعر بانجذاب نحو جينفير قبل سنوات طويلة، لكنها رفضت مشاعره، إلا ان علاقة صداقة مميزة نشأت بينهما خلال تصوير المسلسل الشهير التي جسدت فيه أنيستون شخصية راتشيل غريب.