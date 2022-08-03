جينيفر أنيستون تحتفل بعيد ميلاد ليزا كودرو على طريقة مسلسل Friends

احتفلت النجمة الهوليوودية "ليزا كودرو" التي اشتهرت بدور فيبي بوفيه في مسلسل فرندز بعيد ميلادها الـ 59 عاماً يوم أمس الثلاثاء، حيث تلقّت العديد من التهاني وعيارات التهنئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الملفت هو تهنئة النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر أنيستون" التي جسدت دور راتشيل غرين لزميلتها في مسلسل فرندز الشهير وصديقتها ليزا، فأعادت جينيفر إحياء لقطات من مسلسل Friends.

تهنئة جينيفر أنيستون لزميلتها ليزا كودرو

انتقلت النجمة العالمية "جينيفر أنيستون" إلى خاصية الستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وشاركت عدة صور بمناسبة عيد ميلاد ليزا كودرو الـ 59 عاماً.

وكانت من ضمن الصور صورة لها ولزميلتها ليزا من المسلسل الشهير الذي جمعهما "Friends" حيث شاركت جينيفر صورة لشخصية راشيل غرين وشخصية فيبي بوفاي وهما تصرخان وتقفزان للأعلى خلال إحدى حلقات المسلسل.

وكانت طريقة جينيفر أنيستون بتهنئة زميلتها مليئة بالمشاعر حيث أعادت إحياء مشاعر الود والصداقة في المسلسل الشهير الذي جمعهما على الشاشة، وفي لقطة أخرى ظهرت جينيفر وهي تضم ليزا من الخلف.

نبذة عن مسلسل Friends

عملت الصديقتان جينيفر أنيستون وليزا كودرو لمدة 10 سنوات في المسلسل الشهير Friends، حيث لاقى العمل نجاحًا كبيرًا استمرّ منذ انتهاء المسلسل عام 2004 حتى الوقت الحالي.

ويدور العمل حول ستة أصدقاء يواجهون الكثير من التفاصيل والأحداث في حياتهم ويتشاركون في كافة التفاصيل في إطار كوميدي درامي.

لم شمل نجوم مسلسل Friends

خلال عام 2021 تم إعادة لم شمل نجوم مسلسل Friends في حلقة حيث تم الكشف عن الكثير من التفاصيل والأسرار خلف الكواليس وخلال التصوير.

بالإضافة إلى أن هذا لم الشمل قد أعاد الكثير من المشاعر والذكريات والصعوبات التي واجهها نجوم المسلسل.