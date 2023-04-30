جينيفر لوبيز بإطلالة مختلفة.. حجاب وملابس مثيرة

شاركت النجمة الهوليوودية العالمية "جينيفر لوبيز" مجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثارت بها صدمة الجمهور واستغرابهم.

جينيفر لوبيز تظهر بإطلالة مختلفة بالحجاب

ظهرت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" في الصور وهي ترتدي الحجاب على رأسها بينما وضعت فوقه قبعة باللون البيج.

وكانت المفاجأة هو تنسيق النجمة العالمية الحجاب مع ملابسها المثيرة حيث ارتدت كروب توب وتنورة طويلة أظهرت من خلالهما رشاقة جسدها وجاءت الملابس بلون مطابق للحجاب والقبعة.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور بشكل كبير الذي أشاد بمدى جاذبية النجمة العالمية حتى بإطلالة الحجاب، بينما عبّر الكثير عن استغرابهم من إطلالتها واصفينها بغير المفهومة.

علاقة جينيفر لوبيز وبين أفليك

وعلى صعيد مختلف، تثير علاقة النجمة العالمية الشهيرة باسم جي لو مع زوجها الحالي الفنان بين أفليك فضول الجمهور والكثير من الجدل، لا سيما أنهما عادا لبعضهما بعد سنوات طويلة من الإنفصال.

وكان النجم العالمي "بين أفليك" قد ظهر قبل مدة في مقابلة على شاشة التلفاز حيث تحدّث حول علاقته بزوجته جي لو وأخذ يتغزّل بها، وأجاب أفليك عن الأسباب التي تدفع جينفير للإنزعاج منه، حيث قال إنها تنزعج من سرده للقصص والأحداث بالتفاصيل، وأضاف بأن لوبيز تحب الإيجاز والاختصار، فيما هو على عكسها تمامًا يهتم بشكل كبير بالتفاصيل.

وكان الثنائي قد اعلنا عودتهما لبعضهما بعد ما يقارب الـ 20 عامًا على إنهاء خطوبتهما.