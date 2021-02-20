حديث ياسمين صبري عن فساتينها يثير استياء متابعيها و سخريتهم!

هاجم متابعو مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة ياسمين صبري بسبب حديثها عن سعر فستانها في لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج (صاحبة السعادة).

وجاء هجوم الجمهور بسبب حديث الفنانة الشهيرة عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري، قائلة : (اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أني أقدر ألبس حاجة بـ2000 جنيه يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه)، وفقا للمصري اليوم.

وتسبب المقطع في موجة انتقاد وسخرية من زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة. ورأى العديد من النشطاء أنها لا تشعر بغالبية الشعب المصرية الذي يعاني ظروفا معيشية صعبة.

من جانبها، قررت ياسمين صبري تجاهل الانتقادات التي تعرضت لها، وعدم التطرق للتعليق عليها بأي طريقة، وحرصت على مشاركة الجمهور على (إنستجرام)، بيومياتها بصورة طبيعية كما اعتادت من قبل، حيث نشرت حِكمة عن الحُب عبر خاصية القصص القصيرة، إضافة إلى مقطع فيديو قصير لها من داخل سيارتها، وظهرت فيه بإطلالة بسيطة.