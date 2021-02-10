حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة (ملفت الأنظار)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته (ملفت الأنظار) باللهجة الخليجية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية (ملفت الأنظار)، من أشعار نهيان بن زايد، ألحان حسين الجسمي، توزيع زيد عادل، مكس وماستر جاسم محمد.

و تقول كلمات الأغنية:

غـــلاك ثـابـت عــندى.. ثابت شرى الاقدار

ومحدٍ عــليك نبَـدّى.. يـــــا مِلفِت الانظـــــار

يـــا بــو عــيـــون وقَــــدّى.. نٍــعس العـيون كــبار

زاد العشق من وجدى.. واحتار قلبى احـتار

وكان الجسمي طرح مؤخرًا أغنية (حي هالصوت)، كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع عصام الشرايطي، كما طرح قبلها أغنية "لبة العيون" من أشعار جِنان، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.