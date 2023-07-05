حقائق صادمة عن ساينفليد .. العمل الذي تفوق بالرغم من انه عن "لا شيء"

يصادف اليوم 5 يوليو الذكرى الـ 34 لعرض المسلسل الكوميدي "ساينفليد" الذي استمر عرضه لمدة 9 سنوات بواقع 9 مواسم محققًا نسب مشاهدة عالية.

مسلسل ساينفليد "عمل عن لا شيء"

ساينفليد مسلسل أمريكي كوميدي، عرضت الحلقة الأولى منه في 5 يوليو من عام 1989، والعمل من تأليف لاري ديفيد وجيري ساينفليد الذي يشارك في بطولة المسلسل باسمه وشخصيته الحقيقية.

يروي العمل قصة جيري ساينفليد وأصدقائه جورج كوستانزا "جيسون الكسندر"، الين بينيس "جوليا لوي دريفوس"، وجاره وصديقة كوزمو كرامر "مايكل ريتشاردز".

قدم النجوم جيري، جيسون، جوليا ومايكل الشخصيات الأساسية في المسلسل، فيما شارك العديد من النجوم بشخصيات ثابتة ظهرت في اكثر من حلقة وشخصيات ظهرت في حلقة واحدة.

وعرف العمل بـ مسلسل عن لا شيء بناءً على إحدى المواسم الذي يتلقى فيه جيري عرضًا لنقديم مسلسل ويبدأ مع صديقه جورج بالبحث عن فكرة ليقررا في النهاية تقديم مسلسل a show about nothing يروي قصة أشخاص عاديون وحياتهم الروتينية وهو ما تناوله العمل، ليتم الربط بين القصة في هذا الموسم والمسلسل.

معلومات غريبة وصادمة عن مسلسل ساينفليد:

والدة جيري ساينفليد من أصول عربية

الستاند أب الكوميدي الشهير جيري ساينفليد نجم العمل هو فنان امريكي يهودي، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن لـ ساينفليد جذور عربية، حيث ان والدته سورية يهودية.

منع الجمهور من التصفيق لـ مايكل ريتشاردز

حققت شخصية كرامر التي قدمها الفنان مايكل ريتشاردز الكثير من النجاح وشعبية كبيرة بين الجمهور، وكان الفنان كلما يظهر في العرض يبدأ الجمهور المتواجد بالمسرح بالتصفيق لفترة طويلة.

أزعج هذا التصفيق النجوم وطاقم العمل مما دفعهم لمنع الجمهور من التصفيق طويلًا للنجم مايكل عند دخوله.

حمل جوليا لوي دريفوس

في الموسم الثالث من العمل كانت الفنانة جوليا لوي دريفوس التي تجسد دور إيلين حاملًا، لذلك حرصت على ارتداء ملابس فضفاضة إلى جانب محاولة ظهورها خلف الكراتين أو العفش خلال التصوير.

النجم جيري ستيلر والد فنان مشهور

جسد الفنان جيري ستيلر شخصية فرانك كوستانزا والد جورج كوستانزا في مسلسل ساينفليد، وما لا يعلمه الكثيرون ان جيري هو والد الفنان الشهير بن ستلير.

شخصية صاحب مطعم الشوربة النازي حقيقية

بالرغم من غرابة قصة صاحب المطعم النازي، إلا إن ما لا يمكن توقعه ان تكون عن قصة حقيقية، حيث ان الشخصية تعود إلا مهاجر إيراني اسمه علي كان يملك مطعمم متخصص في الشوربة داخل مدينة نيويورك وكان شديد مع زبائنه.