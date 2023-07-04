مشاهد جريئة في الأعمال العربية.. آخرها مسلسل "كريستال"

أثارت العديد من الأعمال العربية الدرامية موجة من الجدل وحالة من الغضب؛ نظرًا لجرأة المشاهد التي تخللتها من قبلات وأحضان، فضلًا عن الإيحاءات الجنسية التي تتضمنها.

وهنا نعرض بعض الأعمال التي أحدث حالة من الغضب لدى المشاهدين العرب:

مشاهد جريئة في الأعمال العربية

مسلسل "كريستال"

محمود نصر وباميلا الكيك



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "كريستال"، المقتبس عن المسلسل التركي "حرب الورود"، مشهد جريء جمع الفنان السوري محمود نصر والفنانة اللبنانية باميلا الكيك، حيث ظهرا فيه يتبادلان القبلات.



فيلم "أنا وأنت وأمي وأبي"

مرام علي ويامن حجلي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشهد جريء جمع الفنانين السوريين مرام علي ويامن الحجلي في فيلم "أنا وأنت وأمي وأبي" الذي أصدر عام 2016، وأثار المشهد الذي جمع الثنائي وهما يتبادلان القبل على السلالم حالة من الغضب، إذ استهجن الكثيرون تدني المستوى الدرامي في الأعمال السورية التي بدأت تتخذ مجرًا يتعدى الحدود المجتمعية والدينية.

وبعد موجة الجدل والغضب التي تعرضت لها في ذلك الوقت، صرَّحت مرام قائلة: "البوسة مع يامن الحجلي كانت اخوية ، وهو تمثيل ودراما، وهي محبة، لشو هالأنتـ.ـقاد كلو ، والدراما بحاجة دليل لتصير حقيقة ويصدقها المشاهد".

فيلم "الإفطار الأخير"

كندا حنا وعبدالمنعم عمايري

ومن بين الأعمال الذي تعرضت لموجة هجوم فيلم "الإفطار الأخير"، الذي جمع النجمين السوريين كندا حنا وعبدالمنعم عمايري، حيث تضمن العمل مشهد لعبد المنعم وهو يقبل كندا بطريقة حميمية.

ويعتبر المشهد من بين مشاهد عدة صادمة في الفيلم، فهناك لقطة لهما في غرفة النوم، ولقطة أخرى يظهر فيها عبدالمنعم يحلق لحيته في الحمام لتتقدم كندا بتجاهه محتضنةً إياه من الخلف، فيلتف بشكل مباغت ويطبع قبلة على شفتيها.

ويجدر الإشارة إلى أن الفيلم عُرض ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون، وحضر العرض مجموعة من الفنانين والنجوم السوريين.

مسلسل "ستيلتو"

سامر المصري وندى أبو فرحات

صدم الفنان المصري سامر المصري وزميلته الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد دريء جمعهما في مسلسل "ستيلتو"، ففي إحدى اللقطات، طبع سامر المصري ، الذي يؤدي دور "لؤي"، قبلة على شفاه زوجته "نايلة"، التي تؤدي دورها أبو فرحات، خلال مغادرته المنزل للعمل، وذلك في الحلقة الـ24.

وفي الحلقة 38، عاد المصري وأبو فرحات لإثارة الجدل في مشهد آخر تبادلا فيه القبلات؛ ما عرضهما للانتقاد والهجوم مجددًا.

وحول تفاصيل المشهد، يتوجَّه "لؤي"، الذي يلعب دوره المصري، لبيت طليقته "نايلة"، التي تلعب دورها أبو فرحات، ممسكةً بباقة من الورود في محاولة منه لمراضاتها، بعدما شعر بوجود علاقة تجمعها بإحدى زملائها في العمل، حيث اشتعلت الغيرة في قلبه رغم أنه أقدم على خيانتها مع فتاة تصغرها سنًا.

وحال وصوله إلى عتبة البيت، فتحت "نايلة" له الباب وانهارت بالبكاء بسبب الضغوط التي كانت تواجهها بعد تدمير "فلك" مشروعها الخاص، فجلس الثنائي على الأريكة، ودون سابق إنذار تبادلا القبلات، لتستعيد "نايلة" وعيها وتطلب من "لؤي" مغادرة المنزل.

والجدير بالإشارة إليه أن المشهد يعتبر نسخة طبق الأصل عن المسلسل التركي والذي يحمل عنوان "جرائم صغيرة، حيث استنسخت الأحداث يحذافيرها دون مراعاة لقيم المجتمع العربي.

مسلسل "بدون قيد"

يارا قاسم

أحدث المشهد الذي جمع الفنانة السورية الشابة يارا قاسم مع أحد الممثلين في مسلسل "بدون قيد" غضب جمهورها، ما دفعها للانتقال من سوريا إلى لبنان نظرًا للهجوم الذي تعرضت له بسبب مشهد القبلة الجريئ.

مسلسل "الثمن"

نيقولا معوض وسارة أبي كنعان

في الحلقة الأولى من المسلسل، جمع مشهد جريء الفنانين اللبنانين نيقولا معوض وسارة أبي كنعان حيث ظهرا يتبادلان القبلات بعد أن أمضيا ليلة وهما تحت تأثير الكحول على متن مركب.



