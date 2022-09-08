حقيقة الخلاف بين كريس باين وهاري ستايلز في مهرجان فينيسيا.. والأخير يبصق على المقعد

تصدّر النجم العالمي "هاري ستايلز" وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية رفقة زميله كريس باين وذلك بعد تداول شائعات حول خلافات بين الثنائي في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته 79.

اللقطة المثيرة في المهرجان حول الخلاف بين كريس باين وهاري ستايلز

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات أشارت الى وجود عدة مشاكل بين هاري ستايلز وكريس باين وذلك خلال حضورهما العرض الاول لفيلمهما Don't Worry Darling.

وفي تفاصيل الواقعة اتّهم الكثير من متابعي المهرجان بأن النجم العالمي "هاري ستايلز" بصق على كرسي زميله كريس خلال جلوسهما بجانب بعضهما البعض في مهرجان فينيسيا.

وتداول الجمهور ردة فعل كريس باين خلال مقطع الفيديو بأنه توقّف عن التصفيق ونظر الى هاري ستايلز إلى أسفل ومع ابتسامة اعتبرها الكثيرين بأنها سخرية من هاري.

Did Harry Styles just spit on Chris Pine?? #DontWorryDarling pic.twitter.com/V79mMi8CQs — Matt Ramos (@therealsupes) September 6, 2022

تحليل الجمهور حول الواقعة بين هاري ستايلز وكريس باين

لم تمرّ هذه الواقعة والأحداث مرور الكرام على الجمهور والمحللين حيث أكّد المتابعون بان هناك خلافات ومشاكل ما بين أبطال الفيلم هاري وكريس والتي ظهرت أيضاً خلال المؤتمر الصحفي للفيلم.

كريس باين يخرج عن صمته

حسم النجم العالمي كريس باين الجدل حول وجود الخلافات بينه وبين ستايلز بانه نفى ذلك عبر بيان، حيث قال: "لم يبصق هاري على مقعدي اريد أن اوضح هذا الأمر ولا يوجد شيء بيننا سوى الاحترام".