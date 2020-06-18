حقيقة الفيديو الإباحي المتعلق بـ "رجاء بلمير"!

تصدر هاشتاق "فضيحة رجاء بلمير" حديث الجمهور بعد أن انتشر فيديو إباحي ظهرت فيه فتاة تشبة الفنانة المغربية رجاء بلمير.

وخرجت رجاء بلمير عن صمتها بعد تداول اسمهما بشكل كبير وعلقت على الموضوع أن الفيديو المتداول ليس لها بل لفتاة تشبهها وأنها ليس من المفروض أن تبرر ولكن فعلت ذلك من أجل عائلتها وأصدقائها، كما أضافت أنها تمتلك الفيديو الأصلي لكن لن تشاركه مع الجمهور لما يحويه من مقاطع وألفاظ إباحية.

يذكر أن رجاء من مواليد 1992، وكانت قد كسبت شهرتها بعد أن أطلقت فيديو غنائي برفقة شقيقها لأغنية "إنتي باغية واحد" وحقق نجاح كبير عبر يوتيوب لتبدأ بعدها بالغناء بجانب شقيقها وتطلق أيضاً أغاني خاصة بها.

يذكر أن آخر أعمالها كان فيديو كليب "قراري" والذي حقق أكثر من 13.5 مليون مشاهدة خلال 4 أشهر تقريباً.