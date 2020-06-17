نجمة برنامج آرابز جوت تالنت بالنسخة العربية تصدم الجمهور في أحدث ظهور!

شاركت نجمة برنامج المواهب آرابز جوت تالنت المغربية "إيمان الشميطي" صورة جديدة لها عبر حسابها في انستجرام.

المشتركة المغربية التي عرفها الجمهور على المسرح وهي حامل بدت في أحدث ظهور غاية في الاختلاف لدرجة لا تشبه نفسها كما علق الجمهور، البعض علق أنها خضعت لعمليات تجميل فيما علق البعض أنها فقد خسرت وزن لذلك بدت مختلفة عن السابق.

يذكر أن إيمان كانت قد سحرت الجمهور ولجنة الحكم بعد أن أدت أغنية شيرين عبد الوهاب "كده يا قلبي" ونالت الباز الذهبي، إلا أنها لم تصل للمرحلة النهائية.

وكانت قد أثارت الجدل بعد أن خلعت حجابها وأطلت على الجمهور بشعرها وعرضها الموقف للعديد من الاختلافات.

أما أعمالها الفنية، فقد أعادت غناء الكثير من الأعمال الفنية المعروفة كما أنها أطلقت أغاني خاصة بها من بينها "ما مال قلبك"، ما بنا بلاد" والتي حققت مشاهدات كثيرة.

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