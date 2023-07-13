حقيقة زواج سميرة سعيد من الفنان عمرو مصطفى

البوابة-نفى الفنان و الملحن عمرو مصطفى الشائعات التي تحدثت عن زواجه من المطربة المغربية سميرة سعيد.

و قال عمرو مصطفى : (دي حبيبتي و لا طبعا دي اختي وصحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات). و تابع: (هما اخترعوا الشائعة دي دلوقتي عشان يدايقوني وعاوزين يحاربوا أي ناس بتشتغل).

هذا و كان عمرو مصطفى قد شوق الجمهور لعمل جديد يتعاون فيه مع النجمة سميرة سعيد، و قام بنشر صورا جمعته بالفنانة سميرة سعيد دون أن يعلن عن أي تفاصيل تخص العمل الجديد.

وكتب عمرو مصطفى: (نجاحات أكتر من 20 أغنية مع الديڤا سميرة سعيد، واللي جاي نجاحات أكتر و أكبر إن شاء الله).