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حقيقة زواج سميرة سعيد من الفنان عمرو مصطفى

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 13 تمّوز / يوليو 2023 - 04:05
سميرة سعيد
سميرة سعيد

البوابة-نفى الفنان و الملحن عمرو مصطفى الشائعات التي تحدثت عن زواجه من المطربة المغربية سميرة سعيد.

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و قال عمرو مصطفى : (دي حبيبتي و لا طبعا دي اختي وصحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات). و تابع: (هما اخترعوا الشائعة دي دلوقتي عشان يدايقوني وعاوزين يحاربوا أي ناس بتشتغل).

سميرة سعيد وز عمرو مصطفى

هذا و كان عمرو مصطفى قد شوق الجمهور  لعمل جديد يتعاون فيه مع النجمة سميرة سعيد، و قام بنشر  صورا جمعته بالفنانة سميرة سعيد  دون أن يعلن عن أي تفاصيل تخص العمل الجديد.

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وكتب عمرو مصطفى: (نجاحات أكتر من 20 أغنية مع الديڤا سميرة سعيد، واللي جاي نجاحات أكتر و أكبر إن شاء الله).

سميرة سعيد وز عمرو مصطفى

 

كلمات دالة:سميرة سعيد

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