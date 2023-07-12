بعد حذف أغنيته.. رامي صبري يقبل تحدي عمرو مصطفى وينشر الدليل

قبل الفنان المصري رامي صبري تحدي مواطنه الفنان عمرو مصطفى، بعد إقدام الأخير على حذف أغنيته "يمكن خير" واتهامه إياه بسرقة لحن أغنيته "رقصة".

رامي صبري يرد على عمرو مصطفى

في التفاصيل، شارك رامي مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ابتدأه بتصريح عمرو مصطفى في برنامج "حبر سري" الذي اتهمه فيه بسرقة لحنه وتحداه بالكشف عن سجل التسجيلات لحن أغنية "يمكن خير" وتاريخ تسجيله ليتأكد أن اللحن أعِّد قبل أن يطرح أغنيته "رقصة".

بدوره، نشر صبري الدليل عبر توثيق مقطع فيديو لسجل الألحان المخزن على حاسوبه الشخصي، ليتضح أن تاريخ أغنية "يمكن خير" يعود لشهر أكتوبر لعام 2019 أي قبل 3 سنوات من طرح عمرو مصطفى أغنيته "الرقصة" التي تعود لعام 2022.

وقال صبري: "هي أنا أثبت بالفيديو لعمرو مصطفى كان عاوز والكلام دا حيتقدم ليوتيوب عشان إن شاء الله مشكلة الأغنية تنحل".

وتطرق صبري لمسألة حذف أغنيته من "يوتيوب" في تعليق مرفق بالفيديو، وكتب: "اي حد يقدر يوقف أي أغنية يوتيوب لحد لما يوتيوب يتأكد انها ملك صاحب الأغنية".

وأضاف: "بس ردينا بالڤيديو علشان كمان الجمهور يعرف ويتاكد اننا مابناخدش لحن مش بتاعنا ونكتب عليه اسمنا..محاربه النجاح مش الحل.. الحل إنك تشتغل علي نفسك وتركز في شغلك وتعمل جديد علشان الجمهور يستمتع مش تحارب النجاح . يمكن خير من ضمن نجاحات رامي صبري وليست اولها ولا اخرها. ربنا يهدي الجميع ونركز في صناعة الموسيقى بدل ما نهدها. شكرا لحضرتكم".



