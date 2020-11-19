حلا الترك تصدم الجمهور بالتغير الكبير في ملامحها.. والجمهور "حلا كارداشيان"!

تمكنت الفنانة الشابة حلا الترك من حجز مكانة لها في الساحة الفنية تستعد لطرح عمل فني جديد على طريقة الفيديو كليب، وشاركت فيديو قصير ترويجي للعمل القادم.

وبدت الجميلة البحرينية بلوك ناضج ومختلف عن ما اعتاد عليه الجمهور سواء من ناحية الشعر أو المكياج وصولاً للملابس ذات الألوان الفاقعة.

وأطلق الجمهور بدوره عدة تعليقات كان من بينها "لن تكوني اريانا واريانا لن تكوني"، وأضاف آخر "صايرة على خطى الكارداشيان"، وأضاف أحدهم "مستعجلا كتير كتير لتكبري بس يجي يوم تندمي لانك ماعشتي طفولتك"، وكان هنالك تعليق "احسها دايما تقلد كايلي جينر في حركاتها ومكياجها وكل شي".

من جهة أخرى، تخرجت الترك من المدرسة الثانوية منذ أشهر قليلة وشاركت صور من جلسة تصوير خضعت لها لتعلن تخرجها من الدراسة الثانوية بنجاح، كما أنها أرفقت الصور التي جمعتها بجدها وجدتها، وشقيقها بتعليق تشكرهم فيه وتشكر مدرستها ومعلماتها بالإضافة لزملائها.

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وتلقت حلا حينها انتقادات لاذعة لأنها لم تتوجه بأي رسالة شكر لوالدتها السيدة منى وتجاهلتها بالكامل، كما أن صورتها وهي تقبل رأس جدتها كانت كافية ليهاجمها الجمهور لأن والدتها هي من تستحق الشكر بنظرهم وكان عليها ألا تتجاهلها.

يذكر أن حلا الترك بعد طلاق والديها وزواج والدها من الفنانة المغربية دنيا بطمة أصبحت مادة دسمة للإعلام وتعرضت للهجوم بعد تركها لوالدتها برفقة شقيقها والعيش مع جدتها من طرف والدها، كما انها بحسب تصريحات جدتها كانت قد تقدمت بشكوى قانونية ضد والدتها من دون الكشف عن السبب وراء تلك الشكوى.

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