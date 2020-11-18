نضال الأحمدية تهاجم نانسي عجرم...والجمهور يكشف ازدواجيتها بالفيديو!

يبدو أن تغريدات النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي أطلقتها منذ عدة أيام ما تزال تأخذ صدىً كبير عبر منصات السوشال ميديا وتتصدر حديث الإعلاميين والصفحات الفنية.
وبدأ الأمر بعد أن شاركت نانسي عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر على آثر نشر إحدى المحطات أخبار حول النجمة العربية الأكثر متابعة عبر منصات السوشال ميديا، وعلقت نانسي بـ "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator"..وختمت حديثها بـ "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية"!
إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator😉😅— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 14, 2020
بعد الأخذ والعطا في الموضوع، شاركت محطة الـ MBC تقرير جاء فيه الأرقام لمتابعي السوشال ميديا، واحتدمت المنافسة بين نانسي عجرم وإليسا لتحسم في النتيجة لـ نانسي بفرق 17.5 مليون متابع.
برنامج Et بالعربي اليوم أثبتوا مصداقيتهم— Hanan💫 (@Hanann2_) November 16, 2020
أمام المافيا التي تقودها اليسا
pic.twitter.com/75848tBn5b
وخرجت الإعلامية اللبنانية وصاحبة مجلة الجرس بدورها لتعلق على الموضوع عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري "عمرو أديب"، وكان تعليقها مثير للجدل كالعادة والذي جاء فيه: "هذا ليس رد نانسي عجرم، هذا الرد جاء من الذين يعملون معها وإليسا أذكى حول اختيار فريق عملها والخطيئة الكبرى التي قامت بها نانسي هي موافقتها على مشاركة هذه التغريدة الهجومية"!
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نضال الأحمدية الإعلامية اللبنانية: المشكلة في رد نانسي على تويتر واللي رد وكتب مش نانسي حد تاني.. وإليسا أذكى في اختيار من يعمل معها#MBCMASR— MBC مصر (@mbcmasr) November 16, 2020
أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/3P0fEX7Krz pic.twitter.com/rvh7twyrnC
رد نضال لفت الجمهور لأنها كانت منذ فترة قريبة بمداخلة هاتفية قد صرحت أن صوت إليسا "صغير" وليست مطربة على عكس نانسي عجرم التي تتميز بصوت طربي.
Tb— صهيب (@sohaib962) November 17, 2020
لما نضال حكت الحقيقة لأول مرة بحياتها انو إليسا ما عندها صوت 😭😭😭😭
شكلوا رجعت الدعم المالي 💃💃#نضال_الأحمدية #نانسي_عجرم https://t.co/WTYsqARCeC pic.twitter.com/nM8FKldD6j
نضال بدورها عادت وأكدت موقفها بفيديو شاركته عبر حسابها في إنستقرام وأكدت أنها تحب نانسي ووصفتها بـ "ست الستات" وأنها ما زالت متأكدة أنها ليست هي من علقت على الموضوع بهذه التغريدة الهجومية.
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