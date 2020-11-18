نضال الأحمدية تهاجم نانسي عجرم...والجمهور يكشف ازدواجيتها بالفيديو!

يبدو أن تغريدات النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي أطلقتها منذ عدة أيام ما تزال تأخذ صدىً كبير عبر منصات السوشال ميديا وتتصدر حديث الإعلاميين والصفحات الفنية.

وبدأ الأمر بعد أن شاركت نانسي عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر على آثر نشر إحدى المحطات أخبار حول النجمة العربية الأكثر متابعة عبر منصات السوشال ميديا، وعلقت نانسي بـ "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator"..وختمت حديثها بـ "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية"!

إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator😉😅 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 14, 2020

بعد الأخذ والعطا في الموضوع، شاركت محطة الـ MBC تقرير جاء فيه الأرقام لمتابعي السوشال ميديا، واحتدمت المنافسة بين نانسي عجرم وإليسا لتحسم في النتيجة لـ نانسي بفرق 17.5 مليون متابع.

برنامج Et بالعربي اليوم أثبتوا مصداقيتهم

أمام المافيا التي تقودها اليسا

pic.twitter.com/75848tBn5b — Hanan💫 (@Hanann2_) November 16, 2020

وخرجت الإعلامية اللبنانية وصاحبة مجلة الجرس بدورها لتعلق على الموضوع عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري "عمرو أديب"، وكان تعليقها مثير للجدل كالعادة والذي جاء فيه: "هذا ليس رد نانسي عجرم، هذا الرد جاء من الذين يعملون معها وإليسا أذكى حول اختيار فريق عملها والخطيئة الكبرى التي قامت بها نانسي هي موافقتها على مشاركة هذه التغريدة الهجومية"!

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نضال الأحمدية الإعلامية اللبنانية: المشكلة في رد نانسي على تويتر واللي رد وكتب مش نانسي حد تاني.. وإليسا أذكى في اختيار من يعمل معها#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/3P0fEX7Krz pic.twitter.com/rvh7twyrnC — MBC مصر (@mbcmasr) November 16, 2020

رد نضال لفت الجمهور لأنها كانت منذ فترة قريبة بمداخلة هاتفية قد صرحت أن صوت إليسا "صغير" وليست مطربة على عكس نانسي عجرم التي تتميز بصوت طربي.

Tb



لما نضال حكت الحقيقة لأول مرة بحياتها انو إليسا ما عندها صوت 😭😭😭😭



شكلوا رجعت الدعم المالي 💃💃#نضال_الأحمدية #نانسي_عجرم https://t.co/WTYsqARCeC pic.twitter.com/nM8FKldD6j — صهيب (@sohaib962) November 17, 2020

نضال بدورها عادت وأكدت موقفها بفيديو شاركته عبر حسابها في إنستقرام وأكدت أنها تحب نانسي ووصفتها بـ "ست الستات" وأنها ما زالت متأكدة أنها ليست هي من علقت على الموضوع بهذه التغريدة الهجومية.

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