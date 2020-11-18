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نضال الأحمدية تهاجم نانسي عجرم.. والجمهور يكشف ازدواجيتها بالفيديو!

منشور 18 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 09:01
نضال الأحمدية تهاجم نانسي عجرم...والجمهور يكشف ازدواجيتها بالفيديو!
نضال الأحمدية تهاجم نانسي عجرم...والجمهور يكشف ازدواجيتها بالفيديو!

يبدو أن تغريدات النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي أطلقتها منذ عدة أيام ما تزال تأخذ صدىً كبير عبر منصات السوشال ميديا  وتتصدر حديث الإعلاميين والصفحات الفنية.

وبدأ الأمر بعد أن شاركت نانسي عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر على آثر نشر إحدى المحطات أخبار حول النجمة العربية الأكثر متابعة عبر منصات السوشال ميديا، وعلقت نانسي بـ "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator"..وختمت حديثها بـ "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية"!

بعد الأخذ والعطا في الموضوع، شاركت محطة الـ MBC تقرير جاء فيه الأرقام لمتابعي السوشال ميديا، واحتدمت المنافسة بين نانسي عجرم وإليسا لتحسم في النتيجة لـ نانسي بفرق 17.5 مليون متابع.

وخرجت الإعلامية اللبنانية وصاحبة مجلة الجرس بدورها لتعلق على الموضوع عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري "عمرو أديب"، وكان تعليقها مثير للجدل كالعادة والذي جاء فيه: "هذا ليس رد نانسي عجرم، هذا الرد جاء من الذين يعملون معها وإليسا أذكى حول اختيار فريق عملها والخطيئة الكبرى التي قامت بها نانسي هي موافقتها على مشاركة هذه التغريدة الهجومية"!

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رد نضال لفت الجمهور لأنها كانت منذ فترة قريبة بمداخلة هاتفية قد صرحت أن صوت إليسا "صغير" وليست مطربة على عكس نانسي عجرم التي تتميز بصوت طربي.

نضال بدورها عادت وأكدت موقفها بفيديو شاركته عبر حسابها في إنستقرام وأكدت أنها تحب نانسي ووصفتها بـ "ست الستات" وأنها ما زالت متأكدة أنها ليست هي من علقت على الموضوع بهذه التغريدة الهجومية.

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