حلق عمرو دياب يعرضه للسخرية.. وتشبيه إطلالته بسعد لمجرد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة وصول الفنان المصري عمرو دياب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وأثارت إطلالته سخرية مستخدمي موقع التغريدات "تويتر".

عمرو دياب يتزيَّن بالأقراط

شوهد دياب مرتديًا أقراط دائرية صغيرة من الذهب، فيما أطلق شاربيه الرفيعين، فيما تزيَّن بعقد أشبه ما يكون بمسبحة.

واستهجن المتابعون اختيار دياب ارتداء أقراط لاسيما أنه في الستينات من عمره، فعلَّق أحدهم: "مش ضد الحلق بس يحترم عمره وتاريخه شوي الستايل كله مش خرجه"، وأضاف آخر ساخرًا: "الحلق عامل قلق ".

عالتلاتين ما لبس حلق هلق عالستين لابس حلق 🫠 #الحلق_اللي_عامل_قلق | #عمرو_دياب

pic.twitter.com/KATB3Kvsxv — 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) August 19, 2023

فيما شبَّه آخرون إطلالة الهضبة بالإطلالة التي اعتمدها الفنان المغربي سعد لمجرد في الفيديو المصوَّر لأغنيته "الحلق"، وتحديدًا شكل العقد، فكتب أحدهم: "لابس زي عقد سعد لمجرد في كليب الحلق ههههه..مش اول مرة ألاحظ أنو بيكون في شبه مع ستايل سعد".

البياض يكتسح حفل عمرو دياب في بيروت

وبالعودة إلى الحفل، أحيى دياب حفلًا غنائيًا جماهيرًا في بيروت مساء أمس السبت، حيث وصل عدد الحصور لما يقارب الـ15 ألف شخًصا.

واختار الجمهور ارتداء اللون الأبيض، بناءً على الشروط التي فرضتها الشرطة المنظمة للحفل، إذ بات من الشائع اختيار اللون الأبيض في حفلات دياب.

واتخذت الاجراءات اللازمة لتأمين الحفل، إذ لجأ للجيش اللبناني بالتعاون مع القوى الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى اتخاذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءات مرورية صارمة من الساعة الثالثة عصراً حتى انتهاء الحدث، إذ عملت على قطع حركة مرور في بعض الطرق وإغلاق تحويلات.