داليدا خليل تنفي علاقتها بعمرو دياب.."أنا قولتله بوسني"

نفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل شائعات علاقتها العاطفية مع الهضبة عمرو دياب، وذلك بعد نشرها صورة رومانسية تجمعهما من الساحل الشمالي.

داليدا خليل تنفي علاقتها بـ عمرو دياب

وكشفت داليد خلال لقاء إعلامي كواليس لقائها بعمرو دياب، مُشيرةً إلى أن الصور التي شاركتهم عبر حسابها كانت لقطات عفوية لا أكثر، إذ طلبت منه تقبيلها على خدها وهو ما وافق عليه.

وقالت: "والله العظيم كلها 3 صور، أنا قولتله بوسني قام باسني،طلعت بكل عفوية".

وأشارت إلى أنها تقيم في ذات الفندق الذي يتواجد فيه دياب، قائلة: "كنت أنا واصدقائي بمشروع عمرو دياب في الساحل الشمالي وتحمست كثيرا عندما عرفت أنه موجود وأنا من أشد المعجبات به لا يمكن أن ننكر أنه شخصية مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال وهذا ما حدث، لم نتحدث في أي شيء الأمر بسيط وعفوي".

قبلة عمرو دياب لـ داليدا خليل

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة اللبنانية حالة من الجدل بعد نشرها صور تجمعها بعمرو دياب وهو يقوم بتقبيلها أثناء تواجدهما في احد المنتجعات السياحية و علقت قائلة: "الروح مع الأسطورة".

و قد تسببت صور الفنانة داليدا خليل مع النجم عمرو دياب، في إثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما، مما جعل شائعات الارتباط تلاحق الثنائي.