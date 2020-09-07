حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها.. والسلطات تفتح التحقيق معها!

تتصدر الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" حديث الجمهور بسبب إطلالاتها الجريئة من جهة وتورطها في قضية غسيل الأموال من جهة أخرى.

منذ يومين شاركت حليمة عدة صور عبر حسابها في سناب شات أظهرتها وهي ترتدي فساتين وُصفت بالجريئة وتظهر معالم جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما قيل أنها خضعت لعمليات تجميل بعد ملاحظة الإنتفاخ الملحوظ في منطقة الصدر. حليمة بدورها لم تهتم بالانتقادات وتابعت مشاركة صورها بإطلالات مختلفة.

من جهة أخرى، ذُكِر أن حليمة متورطة في فضائح غسيل الأموال والتي وردت فيها عدة أسماء أيضاً من مشاهير السوشال ميديا من بينهم "فرح الهادي، يعقوب بو شهري، دانة الطويرش" وغيرهم، والأمر تطور مساء أمس بعد أن تم تأكيد أنه بالفعل قد بدأ التحقيق مع المشاهير وعلى رأسهم حليمة بولند.

وكانت السلطات الكويتية قد أصدرت قرارًا بمنع سفر بولند في وقت سابق والتحفظ على أموالها ومراقبة الحسابات في حال حدوث تضخم مفاجئ في الرصيد.

وعلقت وقتها على الموضوع عبر حسابها في تطبيق سناب شات: "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية، ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".

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