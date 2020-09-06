ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها يغنيان "الطبطبة.. والجمهور "هي هيفاء الي بتغني"!

شاركت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" فيديو لها برفقة إحدى ابنتيها وهي تغني جديد الفنان الإماراتي "حسين الجسمي".

الصدمة كانت أن صوت زينب وهي تغني نسخة طبق الأصل عن صوت والدتها هيفاء وهبي لدرجة أن البعض لم يصدق أنه فعلاً صوتها وأنها قامت بتركيب صوت والدتها على الفيديو.

زينب فياض كانت قد أثارت الجدل منذ فترة بعد أن شاركت فيديو لها من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها مؤخراً، إذ خمن البعض أنها قد خضعت لعمليات تجميل وهي السبب الرئيسي في تغير ملامحها بينما علق البعض أن زاوية التصوير والمكياج المعتمد هو سبب تغير ملامحها.

يذكر أن زينب لها طفلتان من زوجها الحالي وعلاقتها مع والدتها هيفاء مقطوعة كلياً والسبب أن الأخيرة كانت قد تركتها مع والدها بعمر صغير بعد طلاقها منه، وبحسب المصادر هيفاء وقتها حاولت أن تعيد ابنتها إلى حضنها إلى أن قوتها لم تكفي لأنها لم تكن مشهورة وقتها ولا تمتلك المال الكافي من أجل تعيين محاميين حتى يعيدوا لها إبنتها.

​

وعلى الرغم من علاقة زينب المقطوعة بوالدتها وهبي إلا أنها وجهت دعواتها لها من خلال منشور شاركته عبر خاصية الستوري في إنستجرام أثناء كارثة إنفجار مرفأ بيروت والذي تضرر بسبب منزل وهبي، ووقتها تأمل الجمهور أن تعود العلاقة بينهما بعد سنوات طويلة من الإنقطاع.

للمزيد من قسم الترفيه:

زين كرزون تحت الانتقادات بسبب الرسالة الحادة التي وجهتا لـ إحداهن.. فيديو!

شمة حمدان تصدم الجمهور وتعلن زواجها.. فيديو!

سوزان نجم الدين تطل بتوب قصير.. وإبرة في بطنها تثير التساؤل حول خضوعها لعملية جراحية!