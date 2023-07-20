حمزة نمرة يطرح أولى أغنيات البومه الجديد (رايق)

البوابة-أطلق الفنان حمزة نمرة فيديو كليب أولى أغنيات ألبومه الجديد (رايق)، الذي تم تصويره في اليونان تحت إدارة المخرج مصطفى السولي، و يقدم من خلاله جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل .

و أطلق حمزة نمرة الأغنية الرئيسية لألبوم (رايق)، الذى يتضمن 13 أغنية يتم إطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة في الأربعاء من كل أسبوع. و سيطرح نمرة عقب أغنية (رايق) أغنيتي (غروب) و (إسكندرية) الأسبوع المقبل، ومن بعدها أغنية (رياح الحياة)، في حين يضم الأسبوع الثالث أغنيتي (لعله خير) و (أنا الطيب)، حتى ختام نزول الألبوم مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

بدوره أكد حمزة نمرة، في بيان صحفي سابقا، أن الألبوم يعد حالة موسيقية مختلفة ومميزة يقدم خلالها توليفة سماعية بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن مع الاتكال على جرعات مضاعفة من البهجة في أغانيه على غرار الألبومات السابقة.



