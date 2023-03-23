إعلانات رمضان 2023: حمزة نمرة في "جوايا نور" ودنيا سمير غانم تتألق بالبنفسجي

ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر إعلانات رمضان المبهجة، التي تجلب في جعبتها الكثير من مظاهر السعادة والأمل.

وقبل ساعات من بدء موسم دراما رمضان 2023، طرحت مجموعة من الإعلانات الخاصة بالبنوك وشركات الاتصالات، والتي شارك فيها العديد من فناني ونجوم مصر من ببنهم دنيا سمير غانم، وحمزة نمرة، وآسر ياسين وغيرهم.

إعلانات رمضان 2023

حمزة نمرة ومحمود العسيلي

قدَّم الفنانان المصريان حمزة نمرة ومحمود العسيلي أغنية "جوايا نور"، الإعلان الرسمي الخاص ببنك مصر، وتقول في مطلعها: "من حسن ظني بيك يا رب.. واثق بأني في كل صعب.. دايما فاكرني مابتنسانيش وطول ما فيه في القلب نبض.. من تاني هبدا من مافيش.. جوايا نور ما بينطفيش".

وتضمن الفيديو المصور للأغنية، الذي حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة منذ عرضه، على العديد من المشاهد المبهجة لأطفال يلعبون في الأحياء، ورجال ونساء يعملون في حرف يدوية تقليدية، وشابة تمطي حصانًا، وأخرى تحمل حملًا بين يديها رفقة والدها الراعي، وغيرها الكثير.

دنيا سمير غانم

طرحت الشركة المصرية للاتصالات "تيليكوم" لمحة عن إعلانها المنتظر، الذي تشارك فيه الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، حيث خيمت الديكورات الرمضانية على المكان.

واختارت دنيا ارتداء بدلة بنفسجية براقة يتناسب لونها مع لون الشركة المميز.

آسر ياسين

وشارك الفنان المصري آسر ياسين عبر حسابه في "إنستغرام" جزء من إعلانه الجديد الخاص بأحد شركات العقارات، ظهر فيه جالسًا رفقة فتاة، بعدها يتوجه للندال لطلب الفاتورة، ثم يحدث بتجاه الكاميرا ويغمز في عينه.