حورية فرغلي.. تزوجت لـ 3 أشهر فقط وحرمت من الأمومة

بدأت الفنانة المصرية حورية فرغلي مشوارها في عالم التمثيل عام 2010 وشاركت بعدها بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية حتى الحادثة التي تعرضت لها وتسببت بغيابها عن الفن لفترة طويلة.



حورية فرغلي قبل وبعد:

تعتبر فرغلي من أكثر النجمات اللواتي ينتشر لهن صور تحت تعليق قبل وبعد وذلك بسبب عمليات التجميل الكثيرة التي أجرتها في وجهها بعد تعرضها لاصابة بالوجه، ونستعرض هنا صور قبل وبعد خاصة بها.

حورية فرغلي انستقرام:

تملك الفنانة المصرية حورية فرغلي حساب موثق عبر انستغرام يتابعها عليه أكثر من 800 ألف متابع، ولا تعتبر فرغلي من النجمات الناشطات عبر السوشال ميديا، الا انها وبعد عودتها للجمهور بعد عمليات التجميل أصبحت تحرص أكثر على التواصل مع جمهورها.

حورية فرغلي بعد التجميل:

أجريت الفنانة المصرية ما يقارب الـ 4 عمليات تجميل جميعها في أنفها تقريبًا وذلك خلال سفرها لأمريكا من أجل العلاج بعد أن عانت من تشوه وجهها لسنوات وفقدانها حاسة الشم بعد سقوطها من على الحصان خلال تدربها.

وتمكنت من استعادة حاسة الشم بعد العمليات إلا أن وجهها لم يعد كما كان سابقًا.



صور حوريه فرغلي:

يختلف شكل حورية في صورها بين فترة ما قبل عمليات التجميل وما بعدها، إلا أنها بالمجمل تملك جمال من نوع خاص ممكن وصفه بالجمال المصري الأصيل.

حورية فرغلي قبل وبعد الحادث:

اختلفت حياة الفنانة المصرية بشكل كبير قبل الحادث عن بعد الحادث خاصة في المجال الفني، حيث كانت تعتبر فنانة نشطة قبل الحادث وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة.

إلا أن جاء يوم الحادث والذي تعرضت فيه حورية لاصابة خطيرة في الوجه وخاصة الأنف بعد سقوطها عن الحصان إذ أنها كشفت في أكثر من لقاء أن هوايتها ركوب الخيل، وبقيت حورية فرغلي تعاني من الوحدة والاكتئاب لسنوات بسبب تشوه وجهها وعدم تمكنها من الخروج امام الجمهور.

وكانت فرغلي قد قالت في أحد اللقاءات انها دخلت في حالة اكتئاب بسبب وصف بعض الجمهور لها بـ "المسخ" بعد رؤية تشوه وجهها وهو الأمر الذي دفعها لاتخاذ اجراء قرار إجراء عمليات التجميل بالرغم من تكلفتها العالية وخطورتها اذ قالت إنه كان من الممكن أن تعود لمصر في صندوق.

حورية فرغلي وزوجها:

تزوجت لفترة قصيرة وصلت إلى 3 أشهر فقط، وذلك بعد ضغط والدتها عليها للارتباط، إلا أن فرغلي عاشت قصة حب مأساوية وذلك بعد وفاة حبيبها وخطيبها السابق في يوم زفافهما مما عرضها لأزمة نفسية صعبة.

مرض حورية فرغلي:

كشفت فرغلي في وقت سابق أنها لا يمكن أن تنجب أطفال وذلك بسبب معاناتها مع مرض وراثي، اضطرت بسبببه أن تستأصل 7 أورام ليفيه من الرحم، وعلقت على هذا الأمر أنها راضية بقضاء الله



فضيحة حورية فرغلي:

تحت عنوان فضيحة يتم بين فترة واخرى تداول المشهد الجريء الذي كانت قد قدمته حورية فرغلي في فيلم كلمني شكرا والذي ظهرت فيه بملابس جريئة جدًا.

ديانة حورية فرغلي:

حورية فرغلي من مواليد عام 1976 وديانتها الإسلام، وبرجها الفلكي هو الميزان، ولدت في الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.

حورية فرغلي بعد عملية الأنف:

استأنفت فرغلي نشاطها الفني بعد عملية الأنف التي أجرتها في امريكا وذلك للتخلص من حالة العزل والاكتئاب التي عانت منهما لسنوات طويلة.



فيلم كلمني شكرا حورية فرغلي:

شاركت فرغلي في فيلم كلمني شكرا بشخصية فجر وقدمت خلال الأحداث بعض المشاهد الجريئة، وكانت قد كشفت في وقت سابق عن ندمها بسبب هذه المشاهد.

وقالت إن المخرج خالد يوسف هو من أجبرها على أداء هذه المشاهد والتي كانت خارج النص، ولم تتمكن حينها من رفض طلبه ورضخت للأمر لكنها تشعر بالندم.

ويضم فيلم كلمني شكرا في بطولته كل من غادة عبدالرازق، عمرو عبدالجليل، شويكار، داليا ابراهيم، صبري فواز، والفنان ماجد المصري وآخرون



الفنانة المصرية حورية فرغلي شاركت بعدد من المسلسلات وأبرزها: