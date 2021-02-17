حورية فرغلي تستعد لعمليتها الثانية: (بدأت أشم و أتذوق)

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها بدأت في الشعور بحاستي الشم والتذوق، وذلك بعدما خضعت للعملية الجراحية الأولى، وهى عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، مشيرة إلى أنها الآن أصبحت تتذوق القهوة والحلوى وخلافه، بالإضافة إلى أنها بدأت أيضاً في شم الأشياء من حولها، وعلى سبيل المثال فقد شعرت لأول مرة مرة برائحة القهوة بعد 48 ساعة فقط من العملية الجراحية الأولى، حسب موقع اليوم السابع.

وأوضحت حورية، أنها أوشكت على الانتهاء من جلسات الأكسجين، خاصة أن الطبيب الأمريكى المعالج طالب بأن تخضع لـ 20 جلسة أكسجين، حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين، لاسيما أن هناك خلايا جذعية تم بناءؤها في الأنف، لافتة إلى أنها ستجري العملية الجراحية الثانية يوم الاثنين المقبل، ومن المفترض أن تستغرق تلك العملية ساعتين على أقصى تقدير.

و كانت حورية قد نشرت أول رسالة صوتية بعد خضوعها للعملية التي وصفت بـ(الخطيرة) في الولايات المتحدة.

وقالت حورية: (أطمئن كل الناس بأنني أجريت العملية الأولى، كانت صعبة قليلاً، وتحملت الألم، وأخضع. حاليا لجلسات أكسجين، ثم سأجري العملية الثانية بعد أسبوعين، يليها العملية الثالثة).

وأشارت حورية فرغلي في رسالتها إلى أنها لم تكن تعلم أن عدداً كبيراً من الناس يحبونها، واعدةً إياهم بأنها ستكون. عند حسن ظنهم.