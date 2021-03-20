حورية فرغلي تكشف حقيقة صورتها المتداولة على (فيسبوك)

كشفت النجمة حورية فرغلى عن حقيقة الصورة المتداولة لها، واعتقد البعض أنها بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا، قائلة : (إن الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا فى العمليات التي تلتها)، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثي، حسب موقع اليوم السابع.

وأضافت فى تصريحاتها: (الصورة كانت على صفحة فيسبوك عندها ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أي صفحات حاليا).

وتداول خلال الساعات الماضية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة حورية فرغي تفيد بأنها شكل وجهها بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا.

وأجرت الفنانة حورية فرغلي، إلى الآن عمليتين جراحيتين، ومن المنتظر أن تجري عملية جراحية ثالثة، للانتهاء من المشكلة التي تعرض لها أنفها بالكامل.

وكان آخر أخبار حورية فرغلي منذ أسابيع، حيث ظهرت من خلال مداخلة هاتفية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى لها، طمأنت الجمهور عليها، حيث قالت في مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة قناة (dmc)، قائلة: ( أنا فضلت 4 سنين متدمرة، الـ4 سنين اللي فاتوا واقعين من حياتي أنا مش فكراهم نهائي، وبفتكر الفترة اللي كنت ناجحة فيها وأنا بصور عبده موته والقشاش).