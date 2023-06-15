خاتم كايلي جينر يثير الجدل بشأن علاقتها بتيموثي شالاميت.. ما معنى الحلقات الثلاث؟

ما تزال نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر تثير الشكوك حول علاقتها بالنجم الأمريكي الشاب تيموثي شالاميت، بعد تزينها بخاتم Trinity من دار المجوهرات العالمية "كارتييه.

كايلي جينر ترتدي خاتم كارتييه

في التفاصيل، توجهت كايلي على متن طائرتها الخاصة لقضاء إجازة صيفية رفقة عائلتها وصغارها، ونشرت مجموعة صور من الإجازة، ظهرت في إحداها متزينة بخاتم Trinityمن كارتييه، يبلغ سعره 1570 دولارًا، والذي يرمز إلى العلاقات الأهم في الحياة.

ولفت البعض أن الخاتم يشير إلى علاقتها بتيموثي، خاصة أن الحلقات الثلاث للخاتم، والمصنوعة من الذهب الأبيض والوردي والأصفر، تدل على الحب، والصداقة الإخلاص.

تاريخ خاتم Trinity كارتييه

ويُشار إلى أن أول خاتم من المجموعة صمع صُنع للشاعر والكاتب المسرحي الفرنسي جان كوكتو، كما ارتدته العديد من نجمات هوليوود من بينهم: غريس كيلي وغاري كوبر، والمغنية البريطانية أديل، وإيفا مينديز، وغوينيث بالترو، وغيرهن.

كما أن مجموعة Trinity للمجوهرات تعد المفضلة لشخصيات العائلة المالكة البريطانية، فقد ارتدته الأميرة الراحلة ديانا، وتزيَّنت فيه أميرة ويلز كيت ميدلتون بعدة مناسبات.



