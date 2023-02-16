كايلي جينر وقبلة حميمية تجمعها بهذه الفتاة.. هل اعلنت مثليتها؟

البوابة - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بيوم الحب على طريقتها الخاصة والتي أثارت من خلالها صدمة وجدلًا كبيرًا بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كايلي جينر تصدم الجمهور وتعلن مثليتها

شاركت المليارديرة العصامية ونجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 25 عاماً مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" رفقة صديقتها المقرّبة.

وكانت المفاجأة هي ظهور المليارديرة العصامية وصديقتها في الصور وهما تحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية بالاضافة الى قبلة حميمية رومانسية جمعتهما.

وأثارت القبلة الحميمية التي جمعت بين نجمة تلفزيون الواقع وصديقتها جدلًا كبيرًا بين المتابعين خاصة بعد أن أضافت تعليق على الصورة وهي تقول: " forever valentine".

وانتقل المتابعين الى التعليق على الموضوع حيث اعتبرها الكثير من الجمهور بان هذا بمثابة اعلان عن مثلية كايلي جينر في عيد الحب، ولم تعلّق كايلي بأي تفاصيل حول الموضوع.

نبذة عن كايلي جينر

يشار بان نجمة الواقع "كايلي جينر" هي الشقيقة الصغرى لـ كيم كارداشيان وهي والدة الطفلين ستورمي و اير أنجبتهما من حبيبها المغني ترافيس سكوت، وأعلنت بعد ذلك انفصالها الكامل عنه دون أن تكشف عن الاسباب.

وحصلت كايلي على لقب المليارديرة العصامية حيث أن ثروتها كبيرة جداً وتنوي نجمة الواقع في الوقت الحالي بناء قصر ضخم جداً وبتكاليف باهظة.

وتحظى جينر بشهرة واسعة جدًا وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.