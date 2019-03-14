خالد أرغنش يظهر بلوك مختلف وصادم.. صورة!

خالد أرغنش

رصدت عدسات المصورين النجم التركي خالد أرغنش وزوجته النجمة بيرغوزار كوريل خلال ظهورهما سويًا في احد الأماكن العامة، واعتمد كل منهما إطلالة كاجوال فظهرت كوريل بتيشرت أبيض مع بنطلون جينز، اما أرغنش والذي ارتدى قميصًا أبيضًا وبنطلون أسود فقد أثار فضول الصحافيين بسبب اللوك الجديد الذي اعتمده حيث تخلى عن لحيته وشاربه والذين كانا قد اعتمدهما خلال السنوات الأخيرة.

وفي إجابته حول هذا اللوك الجديد قال أرغنش: " استمريت باللحية لفترة طويلة.قمت بالتغيير أردت أن أرتاح قليلا، لقد مرّ الكثير" فيما كشفت بعض المصادر أن اللوك الجديد سببه دوره الذي سيقدمه في فيلمه الجديد "الخطوة الأولى 1919" إذ من المقرر أن يجسد شخصية مصطفى اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.

كما يُشارك النجم التركي في الفيلم المصري كازبلانكا من بطولة الفنان أمير كرارة، ويشارك فيه عدد من النجوم أبرزهم إياد نصار، غادة عادل، دلال عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي.

يُشار إلى ان أرغنش متزوج من كورييل منذ عام 2009 وذلك بعد قصة حب جمعتهما في مسلسل "ويبقى الحب" والذي لاقى نجاح كبير في الوطن العربي وتركيا، ويعبر الثنائي باستمرار عن حبهما المستمر، ودعمهما لبعضهما البعض.

للمزيد من اخبار الفن: