صفاء سلطان مع ابنتها املي

استطاعت أملي ابنة الممثلة السورية صفاء سلطان أن تثير إعجاب الجميع وتلفت النظر إلى موهبتها الغنائية، وذلك بعدما قامت بغناء أغنية "يا كل الدني" وقدمتها كهدية لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت صفاء سلطان الفيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، وظهرت من خلاله متأثرة جدًا وسعيدة في الوقت ذاته لاهتمام ابنتها فيها وتقديم ما لديها لاسعادها في يوم ميلادها، حيث انتهى المشهد بتساقط بعض الدموع التي توضح مدى فخرها وحبها لفلذة كبدها.

وتركت سلطان تعليقًا على الفيديو قالت فيه: " انتي كل دنيتي انتي كنزي بالحياه من احلى المعايدات يلي وصلتني من بنتي ونور عيوني املي الله يحميلي اياكي الله يخليلكن اولادكن جميعاً ويخليلكن ياصبايا وشباب كمان امهاتكن ..... وشكراً لكل حدا عايدني ... انتوا عيدي وفرحتي وتكون سنة خير علينا كلنا.... بحبكن".

على الصعيد الفني، فإن صفاء سلطان تشارك في مسلسل "الحرملك" مع المخرج تامر إسحاق وإنتاج شركة كلاكيت ميديا، بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي بعنوان "صهر بيت"، وكلا العملين سيتم عرضهما في موسم رمضان 2019.