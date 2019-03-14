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ابنة صفاء سلطان تغني لها في يوم ميلادها "يا كل الدني" ودموع الفرح تملأ المكان! (فيديو)

ابنة صفاء سلطان تغني لها في يوم ميلادها "يا كل الدني" ودموع الفرح تملأ المكان! (فيديو)
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