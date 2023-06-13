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دانييلا رحمة تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 13 حزيران / يونيو 2023 - 03:49
دانييلا رحمة
دانييلا رحمة

البوابة-شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها بمجموعة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

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دانييلا رحمة

وظهرت الفنانة اللبنانية بإطلالة جذابة جريئة لافتة، مرتدية فستانا صيفيا باللون البيج، أبرز قوامها الممشوق، وحازت على إعجاب متابعيها، الذي تفاعل معها بشكل كبير.

دانييلا رحمة

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من جهة أخرى و على الصعيد الفني من المنتظر ان تكون دانييلا رحمة حاضرة في الموسم الرابع والأخير من مسلسل (للموت) و الذي سيكون مسلسلاً قصيراً وليس للعرض الرمضاني ليعلن ختام أحداث هذه السلسلة من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرض مواسمه الثلاث السابقة، برفقة كل من النجوم: ماغي بو غصن، ورد الخال، مهيار خضور، فايز قزق، يامن الحجلي و آخرين.

دانييلا رحمة

كلمات دالة:دانييلا رحمة

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