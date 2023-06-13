دانييلا رحمة تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة

البوابة-شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها بمجموعة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت الفنانة اللبنانية بإطلالة جذابة جريئة لافتة، مرتدية فستانا صيفيا باللون البيج، أبرز قوامها الممشوق، وحازت على إعجاب متابعيها، الذي تفاعل معها بشكل كبير.

من جهة أخرى و على الصعيد الفني من المنتظر ان تكون دانييلا رحمة حاضرة في الموسم الرابع والأخير من مسلسل (للموت) و الذي سيكون مسلسلاً قصيراً وليس للعرض الرمضاني ليعلن ختام أحداث هذه السلسلة من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرض مواسمه الثلاث السابقة، برفقة كل من النجوم: ماغي بو غصن، ورد الخال، مهيار خضور، فايز قزق، يامن الحجلي و آخرين.