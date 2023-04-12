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هكذا احتفلت دانييلا رحمة بعيد ميلاد والدها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 02:24
دانييلا رحمة
دانييلا رحمة

البوابة-احتفلت الممثلة اللبنانيّة دانييلا رحمة بعيد ميلاد والدها عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، بنشر صورة جمعتها و شقيقتها به في صغرهما .

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وأرفقت دانييلا الصّورة بتعليقٍ مؤثّر، قالت فيه: (حضنك يا بابا هو الدفء من أول ما خلقت للآن.. ينعاد عليك يا سندي، الله يطولنا بعمرك).


و فنيا، يعرض للفنانة اللبنانية حاليا في موسم رمضان الحالي الجزء الثالث من مسلسل (للموت ) والذي يلاقي استحسانا جماهيريا واسعا. (للموت3) بطولة دانييلا رحمة، ماغي بوغصن ، مهيار خضور، يامن الحجلي، ورد الخال و المسلسل  من تأليف نادين جابر، و إخراج فيليب أسمر.

كلمات دالة:دانييلا رحمة

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