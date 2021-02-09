درة التونسية (بين السما و الأرض) في رمضان المقبل

تشارك الفنانة درة ، النجم هاني سلامة بطولة مسلسل (بين السماء والأرض) المقرر عرضه رمضان المقبل.

وتدور أحداث مسلسل (بين السما والأرض) خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائي وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

مسلسل( بين السما والأرض)، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، ونورهان.

من جهة أخرى، تترقب الفنانة التونسية درة عرض فيلمها الجديد (الكاهن) الذي فرغت من تصويره أخيراً، ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج، تمهيداً لعرضه على الشاشة العملاقة في دور السينما، وهو من تأليف محمد ناير ومن إخراج عثمان أبولبن، إذ ينتمي إلى فئة (الأكشن) والتشويق.

وفيما أبدت تحفظها على شخصية (فيروز) التي تجسدها، قالت درة إن الشخصية جديدة عليها كلياً، وبأنها لم تعتد تقديمها في أعمالها السابقة، واصفة إياها بـ(المفاجأة)، (وسوف تبوح بكامل أسرارها إبان عرض الفيلم).

.يُذكر أن (الكاهن) من بطولة الفنانة التونسية درة، بالإضافة إلى جمع من الفنانين الكبار، من طراز محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي، إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

