شاهد: درة التونسية تشارك متابعيها بأحدث إطلالاتها مع زوجها

نشرت الفنانة التونسية درة صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

و ارتدت درة في الصور فستانا لامعا برتقالي اللون، فيما ارتدى زوجها بزة رسمية أنيقة، و قد حازت إطلالتهما علي اعجاب المتابعين و إطراءاتهم.

و على صعيد آخر، كرّم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الفنانة درة في حفل افتتاح دورته الثانية التي انطلقت أمس الاثنين على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. هذا وعبرت درة عن سعادتها بتكريمها من قبل المهرجان الذي سيعرض اكثر من ٣٠ فيلما بين روائية قصيرة وطويلة.